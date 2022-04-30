أردوغان يصرح تركيا مستعدة لإطلاق حوار مع مصر على غرار ذلك الذي تطوره مع إسرائيل

أبدى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان استعداد أنقرة لإطلاق حوار مع مصر على غرار ذلك الذي تطوره مع إسرائيل، مشيرا إلى أن نتائج إيجابية في هذا السبيل قد تسهم في تبني خطوات على أعلى مستوى.