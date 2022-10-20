تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الخميس 20 اكتوبر/ تشرين الأول 2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

موسكو تحذر الغرب من خط الصدام العسكري مع روسيا

غاتيلوف: تمديد مذكرة الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على الضمانات

الدفاع الروسية: إصابة موقع جديدة للقيادة العسكرية ومنظومة الطاقة في أوكرانيا

الدفاع الروسية: تصفية 200 وأسر 18 من الجنود الأوكرانيين لدى صد الهجوم على محور نيكولايف-كريفوي روغ

السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: تصرفات الغرب زادت دعم الشعب الروسي لبوتين

الكشف عن عدد "المسيرات الانتحارية" التي استخدمتها القوات الروسية في أوكرانيا

شاهد عيان: قوات الأمن الأوكرانية عذبت الروس الأسرى بالصدمات الكهربائية

"أكسيوس": الولايات المتحدة قد تتوقف عن مساعدة أوكرانيا إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات

بالصورة.. خارطة مناطق روسيا حسب درجات التأهب فيها

أسير أوكراني يتحدث عن أوامر بإطلاق النار على المباني السكنية

الخارجية الكازاخية تعلق على إدراج توكايف في موقع "صانع السلام" الأوكراني

سلطات دونيتسك تعتقل مشتبها به في الإعداد لتفجيرات إرهابية في ماريوبول

تشكيل فريق عمل أمريكي أوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا

وسائل إعلام: إعلان حالة التأهب الجوي في كافة أراضي أوكرانيا

نجل ترامب يسخر من "مؤهلات خاصة" لدى زيلينسكي

واشنطن: لدينا أدلة كثيرة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا

بوليانسكي: تمديد صفقة الحبوب سيتوقف على نتائجها العملية

غافريلوف: الجناح المناهض لروسيا في الاتحاد الأوروبي يشجع على استمرار المعارك في أوكرانيا

قائد قوات "أحمد": أوكرانيا فقدت أكثر من 300 مقاتل في دونباس خلال 4 أيام

زيلينسكي يؤكد حدوث أضرار في مرافق البنية التحتية الحيوية لتوليد الطاقة

بوليانسكي: الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا تضليل

السفارة الروسية لدى واشنطن: الدول المحتاجة تعاني بسبب العقوبات الغربية

قديروف يلتقي بأسرى أوكرانيين ويطعمهم أطباقا شيشانية ويعدهم بالإفراج عنهم

لوغانسك تعتبر أن إسرائيل لن تجرؤ أبدا على تزويد أوكرانيا بالسلاح

وسائل إعلام: إطلاق نار ودوي انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في كييف

برلسكوني: زيلينسكي قادر على وقف القتال في أوكرانيا

"العقوبات هي سبب الأزمة وليس بوتين".. مستخدمو "تويتر" ينتقدون رئيسة المفوضية الأوروبية

طهران تطلب من كييف تقديم أدلة على استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا

البيت الأبيض ينفي تقارير بشأن محاولة بايدن تجنب لقاء بوتين في مجموعة العشرين

صحيفة: رئيس ألمانيا يلغي زيارته لأوكرانيا بسبب مخاوف أمنية

إسبانيا ترسل مولدات كهربائية إلى أوكرانيا

الخارجية الروسية تتهم البعثات الدبلوماسية الأوكرانية بتجنيد إرهابيين من آسيا الوسطى

الخارجية الأمريكية: برنامج العقوبات ضد روسيا هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

خبير سياسي: واشنطن تحاول إشعال الحرب وتقسيم أوروبا

الخارجية الروسية تؤكد عدم قانونية البيت التشيكي وتعرب عن استيائها لردود فعل براغ المبالغة

سلطات خيرسون تؤكد أن الوضع في المقاطعة تحت السيطرة

بايدن يعلن إجراءات جديدة لخفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة

مهام وعمل الدفاع الإقليمي في مناطق روسيا الجديدة

باتروشيف يحذر من موجة للهجرة إلى أوروبا بسبب الأزمة

سلطات لوغانسك: الأسرى المحررون تعرضوا للتعذيب من قبل قوات نظام كييف

بيني غانتس: إسرائيل لن تسلم أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا لاعتبارات تشغيلية

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران بزعم دعمها للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

بوشلين: الأحكام العرفية لن تؤثر على حقوق المواطنين

أسباب ومعاني تطبيق الأحكام العرفية في المناطق التي تحدث عنها بوتين

أردوغان وزيلينسكي يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة الأوكرانية

الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لفرض قيود إضافية على مغادرة البلاد

"بلومبرج": علاقات بوتين وأردوغان الودية تثير غضب الولايات المتحدة والغرب

ميشوستين: ستعمل السلطات معا لتلبية احتياجات القوات المسلحة

باتروشيف: 5 ملايين شخص وجدوا في روسيا ملاذا آمنا بسبب إبادة جماعية نفذها نازيون جدد لنظام كييف

مسؤول بالخارجية الروسية: كييف تقوم بتجنيد مرتزقة من آسيا الوسطى