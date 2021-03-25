تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الملكية البريطانية

تحطمت طائرة عسكرية بريطانية، اليوم الخميس، في كورنوال جنوب غرب إنجلترا. وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية من طراز هوك تي1 تحطمت بعد أن تمكن طاقمها من القفز. ولم يسفر الحادث عن قتلى مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ في موقع التحطم.