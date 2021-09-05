قائد عمليات الأنبار في العراق يعلن اكتمال كافة الاستعدادات تمهيداً للانتخابات

أكد قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الأحد، اكتمال الاستعدادات الأمنية، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى أكتوبر المقبل . وقال الغنام ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن الانتخابات ستجرى فى أجواء مطمئنة وبنزاهة فى محافظة الانبار، مضيفا أن "هناك تعاونا وتنسيقا بين القيادة العسكرية فى محافظة الأنبار وبين المفوضية العليا للانتخابات والحكومة المحلية". كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، قد أكدت دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العراقية التى تسهم فى تشكيل مستقبل الديمقراطية فى البلاد.