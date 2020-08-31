الخرطوم تعلن حالة الاستنفار القصوى

أعلن والى ولاية الخرطوم، بالسودان، أيمن خالد نمر، مساء اليوم الأحد، عن حالة الاستنفار القصوى لدرء آثار كوارث الطبيعة، التى داهمت الولاية خلال الأيام الجارية، نتيجة الارتفاع غير المسبوق لمناسيب مياه النيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" وأضاف نمر -فى بيان- أن حجم الضرر الذى أصاب الولاية يفوق إمكانياتها، حيث بلغ عدد المنازل التى دمرت 5 آلاف منزل.