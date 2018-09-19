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4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

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العرب اليوم - 4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

سجون الاحتلال
القدس _ العرب اليوم

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

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4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال 4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال



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4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال 4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال



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خلال مشاركتها في أسبوع لندن للموضة

ويني هارلو تتألق بثوب أخضر طويل ورائع

لندن _ ماريا طبراني

واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن  قلادة  علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو

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