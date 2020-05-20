الجزائر تفرض حظراً للتجول يومي عيد الفطر

قررت الحكومة الجزائرية اليوم فرض حظر للتجول في جميع المحافظات خلال يومي عيد الفطر المبارك من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السابعة صباحا مع تعليق حركة السير بالنسبة لجميع السيارات، والدراجات النارية، بين المحافظات وداخل المدن.

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أن التحقيقات الوبائية التي أجرتها المصالح المتخصصة لوزارة الصحة الجزائرية، كشفت عن أن أغلبية حالات العدوى قد سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم ، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7377 حالة.

وأفاد الناطق باسم لجنة رصد مستجدات وباء كوفيد 19 بالجزائر، جمال فورار بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 561 وفاة.

وأشار الى تسجيل شفاء 121 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3746 .