إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية
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إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية

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العرب اليوم - إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية

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كييف ـ العرب اليوم

أفادت الإدارات العسكرية الإقليمية بأنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد في أوكرانيا. وكتب دميتري لونين، رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة بولتافا في أوكرانيا، على "تلغرام": "الإنذار من غارة جوية في المقاطعة! خطر الصواريخ". كما أُعلن عن حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد. ويشار إلى أن القوات المسلحة الروسية كانت قد بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. قال فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إن نحو 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

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إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية



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