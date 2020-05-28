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المغرب تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - المغرب تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)
الرباط - العرب اليوم

أعلنت المغرب تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7636 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5109 بعد تعافي 131 شخصاً.

 

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المغرب تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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