المغرب تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7636 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 5109 بعد تعافي 131 شخصاً.