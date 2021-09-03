وصول طائرة مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول

أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى الشعب الأفغاني هي أول طائرة مساعدات إنسانية تصل إلى أفغانستان منذ الانسحاب الأميركي، وذلك في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، سيما الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.