هجوم إرهابي في ريف درعا جنوب سوريا

أفادت مصادرنا اليوم الخميس بأن عناصر شرطة ناحية المزيريب بريف درعا الغربي تصدوا لمجموعة إرهابية هاجمت مبنى الناحية فجر اليوم ونقل عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن "عناصر شرطة ناحية المزيريب اشتبكوا عند الساعة 2.45 فجر اليوم مع مجموعة إرهابية هاجمت المبنى بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى إحداث أضرار مادية بالمبنى دون وقوع إصابات بين عناصر الشرطة" وبين المصدر أن "أفراد المجموعة الإرهابية أطلقوا قذيفة "آر بي جي" أصابت مبنى الناحية متسببة في أضرار مادية بسيطة، قبل أن يلاذوا بالفرار"، مضيفا أن الجهات المختصة تقوم بتمشيط المنطقة وملاحقتهم.