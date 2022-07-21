الدفاع الروسية تؤكد إتمام تطهير مياه ميناء ماريوبول جنوب دونيتسك من الألغام

أكدت وزارة الدفاع الروسية إتمام تطهير كافة مياه ميناء ماريوبول جنوب دونيتسك الشعبية من الألغام، التي زرعتها قوات أوكرانيا لمنع الجيش الروسي من إنزال قواته فيها، وفقا لروسيا اليوم.