منفذ هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل سجن في ألمانيا
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منفذ هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل سجن في ألمانيا

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برلين ـ العرب اليوم

احتجز متطرف يميني، نفذ عام 2019 هجوما مميتا على كنيس يهودي في مدينة هاله الألمانية، لفترة وجيزة اثنين من العاملين في السجن كرهائن، وأصيب عندما تغلب عليه عاملون آخرون داخل السجن القريب من مدينة ماجدبورج الألمانية.

وأكدت وزارة العدل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن شتيفان بالييت /30 عاما/ احتجز اثنين من العاملين كرهائن في حوالي الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين (التوقيت المحلي) لمدة ساعة تقريبا، ولم يُصب العاملان المحتجزان بجروح.

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منفذ هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل سجن في ألمانيا منفذ هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل سجن في ألمانيا



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