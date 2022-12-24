أوكرانيا تعلن مقتل 101 ألف و430 جنديا روسيا منذ بدء الحرب

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الهجوم الروسي على أراضيها في 24 فبراير الماضي، نحو 101 ألفًا و430 جنديًّا روسيًّا، من بينهم 480 أمس الجمعة، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الأوكرانية.

جاء ذلك، في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 3006 دبابات روسية و5994 عربة قتال مدرعة و1988 منظومة مدفعية و418 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق إم.إل.آر.إس، و212 منظومة مضادة للطائرات.