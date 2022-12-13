داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري بفندق في كابول

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري في فندق في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب موقع "سايت إنتليجنس" الذي يرصد أنشطة الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت.

وذكر التنظيم المتطرف أن الهجوم الذي استهدف مواطنين صينيين مقيمين في الفندق، أسفر عن سقوط 30 شخصا بين قتيل وجريح، وفقا لموقع "سايت إنتليجنس".

ورغم ذلك، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الهجوم على فندق في منطقة شهنرو في مدينة كابول انتهى بمقتل ثلاثة مهاجمين وإصابة شخصين خلال الهجوم.