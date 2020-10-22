الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يصرح عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار في لبنان
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الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يصرح عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار في لبنان

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العرب اليوم - الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يصرح عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار في لبنان

سعد الحريري
بيروت - العرب اليوم

قال رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إنه عازم على الالتزام بوعده بالعمل على وقف الانهيار في لبنان وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه سينكب على تشكيل الحكومة أولا.وقال الحريري من بعبدا بع لقائه الرئيس اللبناني: "أشكر النواب الذين سموني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة".

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الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يصرح عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار في لبنان الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة يصرح عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار في لبنان



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