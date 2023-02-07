مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء؛ باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، ويقتحم المُستوطنون المسجد الأقصى بصورة شبه يومية، وتزداد الاقتحامات في المناسبات الخاصة بالاحتلال وفي الأعياد اليهودية.وتقوم شرطة الاحتلال بتأمين اقتحامات المستوطنين التي تتم على فترتين صباحية ومسائية، وتكون من جهة باب "المغاربة".