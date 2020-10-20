انفجار سيارة في كراج منبج شمالي سورية يخلف قتلى وجرحي

أفاد مصادر اعلامية نقلا عن مصادر أمنية بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة، اليوم الثلاثاء، في كراج منبج شمالي سوريا، وأسفرت عن مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين.وذكرت وكالة "سانا" أن الانفجار كان بعبوة ناسفة مزروعة بسيارة وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، وأسفر عن إصابة عدد المدنيين.