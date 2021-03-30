أعلنت قناة "12" العبرية اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا "تطورت في إسرائيل"، لافتة إلى أنه تم تسجيل مئات الإصابات بهذه الطفرة من الفيروس، وأنه يجري البحث على مدى فعاليتها.