أوكرانيا تؤكد أن القوات الروسية تقصف ثلاثة مناطق فى خاركيف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في إقليم خاركيف بشرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف، اليوم الإثنين، أن هناك ثلاث مناطق في الإقليم تتعرض باستمرار لضربات صاروخية ومدفعية من جانب القوات الروسية.