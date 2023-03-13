عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات «الأقصى» بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منها.ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

ويقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال.