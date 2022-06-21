الجيش الروسي يرد على الضربة الأوكرانية للمنصات البحرية ويصد هجوماً على جزيرة الأفعى
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الجيش الروسي يرد على الضربة الأوكرانية للمنصات البحرية ويصد هجوماً على "جزيرة الأفعى"

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العرب اليوم - الجيش الروسي يرد على الضربة الأوكرانية للمنصات البحرية ويصد هجوماً على "جزيرة الأفعى"

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجوما للجيش الأوكراني على جزيرة زمييني (الأفعى)، كما أنها ردت بقصف صاروخي لمطار قرب أوديسا، على الهجوم الأوكراني أمس على منصات حفر بحرية روسية.

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الجيش الروسي يرد على الضربة الأوكرانية للمنصات البحرية ويصد هجوماً على جزيرة الأفعى الجيش الروسي يرد على الضربة الأوكرانية للمنصات البحرية ويصد هجوماً على جزيرة الأفعى



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