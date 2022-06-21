أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجوما للجيش الأوكراني على جزيرة زمييني (الأفعى)، كما أنها ردت بقصف صاروخي لمطار قرب أوديسا، على الهجوم الأوكراني أمس على منصات حفر بحرية روسية.