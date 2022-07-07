مقتل 7 مدنيين في قصف روسى لإقليم دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قتلت خلال قصف لإقليم دونيتسك سبعة، مدنيين فى غضون الساعات ال24 ساعة الماضية.