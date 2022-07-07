مقتل 7 مدنيين في قصف روسى لإقليم دونيتسك
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مقتل 7 مدنيين في قصف روسى لإقليم دونيتسك

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العرب اليوم - مقتل 7 مدنيين في قصف روسى لإقليم دونيتسك

موسكو-العرب اليوم

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قتلت خلال قصف لإقليم دونيتسك سبعة، مدنيين فى غضون الساعات ال24 ساعة الماضية.

 

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مقتل 7 مدنيين في قصف روسى لإقليم دونيتسك مقتل 7 مدنيين في قصف روسى لإقليم دونيتسك



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