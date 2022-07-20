قصف جسر رئيسي بالصواريخ في خيرسون التي تحتلها روسيا

استهدف الجيش الأوكراني جسر المركبات الوحيد فوق نهر "دنيبرو" في مدينة "خيرسون" جنوب أوكرانيا التي تحتلها روسيا، طبقا لما ذكرته الإدارة المحلية التي تدعمها موسكو.