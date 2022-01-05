رصد موقع "فلايت رادار"، الأربعاء، تحليق طائرة شحن عسكرية تركية قادمة من أنقرة نحو مدينة مصراتة الليبية في وقال الموقع، الموقع المتخصص فى متابعة حركة الطيران، إن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز إيرباص A400M-180 حلقت من قاعدة مطرد في ‫أنقرة‬ نحو ‫مصراتة .