إصابات في اشتباك بين سجناء وعناصر أمن في سجن رومية اللبناني

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "اثنين من عناصر القوى الأمنية تعرضا اليوم الاثنين لهجوم من قبل المساجين في سجن رومية، وذلك خلال تأديتهما مهمة تفتيش بعض النظارات" وأنه "خلال عملية التفتيش تم العثور على مواد مخدرة وسكاكين وغيرها من الممنوعات بحوزرة بعض المساجين" وقد شهد الحبس المركزي في رومية، وتحديدا مبنى المحكومين، حالة من التوتر بعدما اشتبك عدد من السجناء مع عناصر الأمن مما أدى إلى إصابة سجين و2 من القوى الأمنية في المكان.