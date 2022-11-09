أكدت مصادر مطلعة وشهود عيان بمقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو الديمقراطية أن القوات الجوية، التابعة للجيش الكونغولي بدأت عملية عسكرية ضد متمردي حركة 23 مارس.