مسيرات حاشدة في لندن تطالب باستفتاء ثان

ستعد مئات الآلاف من جميع أنحاء بريطانيا، للنزول إلى شوارع لندن اليوم /السبت/ ، للمطالبة بإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وتوقع مراقبون ارتفاع عدد المتظاهرين، الذين يطالبون بإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من التكتل إلى أكثر من مليون بعد مسيرة مماثلة، تم تنظيمها في أكتوبر الماضي شارك فيها حوالي 700 ألف شخص .