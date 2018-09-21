أنباء عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال خلال تصدي المصلين لمهاجمة الاحتلال المسجد الشرقي في قرية حزما شرق القدس بقنابل الغاز عقب انتهاء صلاة الجمعة
GMT 12:49 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه طاقم قناة القدس شرق غزة
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GMT 11:59 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة أوصرين قضاء نابلس.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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