الدفاع الروسية تُعلن تصفية 300 من المرتزقة الأجانب بضربة صاروخية في جنوب أوكرانيا

إعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.