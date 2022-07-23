أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، منذ بدء العملية العسكرية التركية "المخلب - القفل" بشمال العراق. وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم السبت إنه "تم تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني (التركي) منذ بدء عملية المخلب - القفل بشمال العراق" . وأضافت أنه "تم تدمير 330 مخبأ وكهفا (لمسلحي حزب العمال) كانت تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية، خلال العملية".