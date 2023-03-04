آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /04.03.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.

مظاهرات لدعم روسيا في سيدني ومدن أسترالية أخرى

الدفاع الروسية: نحو 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد وقارن بنفسك بين استقبال لافروف وبيربوك في الهند واستخلص العبر! (فيديو)

"نيويورك تايمز" تعلق على لقاء بايدن وشولتس

نائب أوروبي يدعو للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي"

الانتهاكات الأوكرانية في محيط محطة زابوروجيه النووية مستمرة.. وتمرد واضح ضد إدارة زيلينسكي

موسكو: ندين بشدة محاولات لندن إقحامنا بحادثة سكريبال بسالزبوري عام 2018 وتوظيفها ضدنا

إصابة 5 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مركز قيادة أحد التشكيلات العسكرية في منطقة جنوب دونيتسك (فيديو)

متحف أمريكي مشهور يزور جنسيات الفنانين الروس!

"غلوبال تايمز": الولايات المتحدة لا تتقن سوى العقوبات و"دق الأسافين"

محلل يضع سيناريوهين للتفاوض أمام أوكرانيا ويحثها على سرعة اتخاذ القرار قبل فوات الأوان