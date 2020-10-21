تحطمت مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد، فيما استطاع طاقمه القفز من الطائرة قبل سقوطها، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.