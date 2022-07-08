توقيف أحد أخطر عصابات خطف الأشخاص في لبنان

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من توقيف أحد أخطر عصابات خطف الأشخاص وتعذيبهم، والمتهمة بقتل 3 عسكريين، مبينة أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة رجال أمن وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن هذه العصابة بدأت تنشط منذ أواخر شهر ديسمبر 2021، وكانت آخر جرائمها تنفيذ عمليتي محاولة خطف مواطنين في ليلة واحدة، مشيرة إلى أنها تمكنت من تحديد نوع ومواصفات السيارة المستخدمة من قبل العصابة، وتبين أنها مسروقة وعليها لوحات مزورة.