أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بأسلحة عالية الدقة موجهة من البحر، قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة خميلنيتسكي تحوي ذخيرة لصواريخ "هيمارس" الأمريكية مجهزة لإعادة الشحن.