الدفاع الروسية تُعلن تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية تحتوي ذخيرة لصواريخ هيمارس
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الدفاع الروسية تُعلن تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية تحتوي ذخيرة لصواريخ "هيمارس"

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية تحتوي ذخيرة لصواريخ "هيمارس"

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بأسلحة عالية الدقة موجهة من البحر، قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة خميلنيتسكي تحوي ذخيرة لصواريخ "هيمارس" الأمريكية مجهزة لإعادة الشحن.

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الدفاع الروسية تُعلن تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية تحتوي ذخيرة لصواريخ هيمارس الدفاع الروسية تُعلن تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية تحتوي ذخيرة لصواريخ هيمارس



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