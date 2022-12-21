الدفاع الروسية تُعلن أن القوات سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو هناك نحو 80 قتيلا ودبابة و3 مدرعات خلال يوم.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه قتل ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، بينما دمرت غارة جوية روسية خزانا للنفط قرب بلدة أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، كان يستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود.

وبلغت خسائر العدو على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) أكثر من 30 قتيلا ودبابة واحدة، وألقى ستة جنود أوكرانيين هناك أسلحتهم واستسلموا.