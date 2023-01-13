مقتل قيادى داعشى خلال عملية عسكرية شمال الصومال

أعلنت قوات ولاية "بونتلاند" الإقليمية شمال شرق الصومال، اليوم الجمعة، مقتل قيادى ميدانى بارز من تنظيم "داعش" الإرهابية خلال عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة القوات الخاصة فى مناطق جبلية بمحافظة برى.