أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية تمكنت عبر عملية في سوريا من تحييد خليل منجي، مخطط التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال باسطنبول.وأفادت مصادر أمنية للوكالة بأن "جهاز الاستخبارات توصل لمعلومات حول وجود منجي وهو عضو تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي، في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقام الجهاز بت بتعقب منجي الذي تم توفير الحماية له من قبل التنظيم، وكان على تواصل مع قياديين في وحدات حماية الشعب".

وأعلنت المصادر أنه "تم تحييد الإرهابي خليل منجي، عبر عملية في القامشلي في 22 فبراير الجاري".وذكرت أن "منجي قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمن هروب الأخير إلى خارج تركيا".ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي".