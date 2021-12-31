روسيا تختبر صواريخ أسرع من الصوت من فرقاطة وغواصة

قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء الجمعة، نقلاً عن الأسطول الشمالي، إن روسيا اختبرت إطلاق نحو عشرة صواريخ جديدة من طراز "زيركون" الأسرع من الصوت، من على متن فرقاطة، وصاروخين آخرين من غواصة. وأشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالصواريخ ووصفها بأنها جزء من جيل جديد من منظومات أسلحة لا نظير لها. كان بوتين قد وصف اختبار إطلاق صواريخ أجري الأسبوع الماضي بأنه "حدث كبير في حياة البلاد"، مضيفاً أنه "خطوة جوهرية" في زيادة القدرات الدفاعية