فشل عملية إطلاق كورية شمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات

أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات الخميس لكنها رجحت أن تكون هذه العملية باءت بالفشل، وسط وابل قياسي من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في الساعات ال24 الأخيرة، فيما دعت واشنطن كل الدول إلى تعزيز العقوبات على بيونغ يانغ.