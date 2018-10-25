الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان والاعلان عن بدء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان مشيرا الى انه سيتم البدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، موضحاً انه مشروع كبير سيعزز التكامل بين الشعبين