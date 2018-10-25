السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان
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السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان

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الرئيس السيسي
القاهرة - العرب اليوم

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان والاعلان عن بدء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان مشيرا الى انه سيتم البدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، موضحاً انه مشروع كبير سيعزز التكامل بين الشعبين 

 

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السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان



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السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان السيسي يؤكد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين مصر والسودان



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