الرئيس المالي يعفو عن 400 سجين لمنع انتشار فيروس كورونا بالسجون

أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عفوًا عن 400 سجين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

وتشير آخر حصيلة رسمية معلن عنها في مالي، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.

وقد أصدرت مؤخرا حكومات عدد من الدول الأفريقية، بينها بوركينافاسو، والنيجر، وتشاد، وأثيوبيا، وساحل العاج، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها عفوًا عن مئات المساجين.

وقد دعت عدد من المنظمات الأممية، بينها منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا حكومات الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية السجناء ضد فيروس كورونا، وتخفيف السجون المكتظة.