تعرض سفينتي شحن روسيتين لقصف صاروخي أوكراني في بحر أزوف

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن وقوع إصابات جراء تعرض سفينتي شحن روسيتين لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني في بحر أزوف. ويأتي ذلك على خلفية إطلاق روسيا فجر اليوم عملية عسكرية في أوكرانيا.