أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه أعاد إلى الخدمة صواريخ تكتيكية من طراز "R 17"، بعد صيانتها واختبارها وتدريب العسكريين عليها ووصف المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي هذه الصواريخ بأنها قوية ورادعة، وصل مداها إلى 300 كيلو متر، مشيرا إلى أن الجيش تمكن من صيانة "تشكيل قتالي كامل من هذه الصواريخ" السوفيتية القديمة، وأن وحدات الجيش جربتها عمليا.