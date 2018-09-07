الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة في العراق

قال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل، إن تصاعد العنف في الاحتجاجات بالجزء الجنوبي من العراق، الذي أدى في اليومين الأخيرين إلى مصرع ستة متظاهرين آخرين على الأقل والعديد من الجرحى، يؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة تمثيلية تستجيب لتطلعات الشعب العراقي.

ودعا الاتحاد الأوروبي قوات الأمن العراقية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والمحتجين بالإبقاء على الاحتجاجات سلمية.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن بحيث يتم التعامل مع التحديات المتعددة التي يواجهها العراق. وتشمل التحديات تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش وعودة ما يقرب من مليوني شخص من المهجرين ومواجهة الفساد وضعف الخدمات، ومجموعة من التحديات الاقتصادية.

وذكر البيان سيظل الاتحاد الأوروبي شريكًا وداعمًا قويًا للعراق، بما في ذلك تعهده البالغ 400 مليون يورو في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في فبراير، ومهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إصلاح قطاع الأمن المدني. وسوف يعمل مع الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار والأمن والديمقراطية الشاملة.