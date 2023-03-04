مصرع إسرائيليين اثنين إثر تحطم طائرة خفيفة في النقب

لقي إسرائيليان مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.

وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين".وتحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش والأمن، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.

وبين حين وآخر تقع حوادث مشابهة في إسرائيل. فقبل نحو عامين، أصيب طيار (67 عاما) بجروح وصفت، بالـ"متوسطة" إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة النقب.كما لقي إسرائيليان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في نوفمبر 2020، كانت تحلق بأجواء النقب جنوبي إسرائيل، وارتطمت بالأرض في منطقة مفتوحة.