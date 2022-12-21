الحرس الثوري يُعلن عن إجهاض مخطط لتقسيم إيران

أكد قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة أن "عمليات الحرس الثوري الاستباقية على مقرات الإرهابيين في إقليم كردستان العراق، أحبطت مؤامراتهم في المهد".

وأفاد في تصريح بأن "أجهزة تجسس خارجية اتخذت خطوات عديدة لاستهدافنا لا سيما عبر مخطط التقسيم كما حصل في ليبيا، ومخطط تنفيذ عمليات إرهابية مثل سوريا"، معتبرا أن "أبواق الإعلام الغربي سعت لجر المواطنين إلى الشوارع، والتصعيد من خلال التحريض على قوات الأمن الداخلي والمدافعين عن أمن البلاد، وفبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام فيها إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات والاشتباكات بين المحتجين والامنيين".