مقاتلات حربية اسرائيلية تنتهك سيادة الأجواء اللبنانية

واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها فوق العديد من القرى والمدن اللبنانية منتهكة قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم أن 4 طائرات حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الحدودية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.

كما انتهكت طائرتان حربيتان إسرائيلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الحدودية، ونفذتا طيرانا دائريا بين منطقتي شكا والجنوب، ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة باتجاه الأراضي المحتلة.