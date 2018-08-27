مقاتلات حربية اسرائيلية تنتهك سيادة الأجواء اللبنانية

واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها فوق العديد من القرى والمدن اللبنانية منتهكة قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم أن 4 طائرات حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الحدودية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.
كما انتهكت طائرتان حربيتان إسرائيلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الحدودية، ونفذتا طيرانا دائريا بين منطقتي شكا والجنوب، ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة باتجاه الأراضي المحتلة.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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