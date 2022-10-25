إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل

اندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في عدد من مناطق مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق.