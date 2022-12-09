أعلن "ياروسلاف يانوشيفيتش"رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "خيرسون" الأوكرانية أن قصفا روسيا استهدف اليوم الجمعة، أحد المستشفيات بالمدينة . وقال يانوشيفيتش - عبر تطبيق "تليجرام" حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن القصف تسبب في تدمير قسم الأطفال والمشرحة فى المستشفى، إلا أنه لم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا جراء هذا القصف.